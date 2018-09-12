Сочи, Краснодарский край, , 10:29 — REGNUM В Сочи загорелся рейсовый пассажирский автобус Адлер — Ставрополь, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, информация о происшествии поступила в 07:30 мск. Транспортное средство загорелось в районе поселка Дагомыс, спустя 22 минуты спасатели потушили огонь.

Отмечается, что из автобуса были эвакуированы 12 человек, в результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии на трассе Уфа — Белорецк загорелся автобус, который доставлял жителей Челябинской области с отдыха из Абхазии. Водитель с помощью огнетушителя погасил вспыхнувшее под капотом пламя.

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