В Роскосмосе не комментируют версию порчи «Союза» астронавтами США

Москва, , 10:21 — REGNUM Государственная корпорация «Роскосмос» не будет комментировать информацию СМИ о якобы преднамеренном повреждении корабля «Союз МС-09» американскими астронавтами, заявил 12 сентября официальный представитель компании Владимир Устименко.

«Мы воздержимся от комментариев до обнародования результатов работы спецкомиссии», — цитирует ТАСС Устименко.

Напомним, ранее 12 сентября издание «Коммерсантъ» со ссылкой на специальную комиссию Роскосмоса сообщило, что американские астронавты могли намеренно сделать отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09».

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