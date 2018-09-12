Задержан начальник отдела кадров крупнейшего вуза Оренбуржья

Оренбург, , 10:15 — REGNUM В Оренбурге задержан начальник отдела кадров Оренбургского госуниверситета (ОГУ). Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM в старший помощник руководителя СУ СУК по региону Анжелика Линькова, задержанный подозревается в получении взятки, сопряженном с вымогательством. Возбуждено уголовное дело.

По данным представителя следственных органов, начальник задержан днем 11 сентября после того, как получил взятку. Денежные средства (25 тыс. рублей) являлись вознаграждением за поступление взяткодателя на юридический факультет вуза по дистанционной форме обучения.

В настоящее время решает вопрос об избрании меры пресечения. В суд направлено ходатайство о заключении под стражу. Взяткодатель не стал фигурантом уголовного дела, покольку сам сообщил правоохранителям о передаче денег.

Добавим, что в Оренбургской области отмечен рост числа преступлений коррупционной направленности. За первое полугодие 2018 года рост составил 18,3%. В структуре зарегистрированных коррупционных преступлений весомую долю занимают взятки — 52,4%. Средняя сумма получения взятки составила 51,7 тыс. рублей, средняя сумма дачи взятки — 51,4 тыс. рублей.