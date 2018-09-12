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Задержанный в Смоленской области член ИГ* арестован на два месяца

Происшествия

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Смоленск, 12 сентября 2018, 10:06 — REGNUM  Член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Меджид М., подозреваемый в подготовке покушения на одного из лидеров Донецкой Народной Республики (ДНР), арестован на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Смоленской области.

«Суд избрал меру пресечения (Меджиду М.) — арест на два месяца», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Смоленской области сотрудники спецслужб задержали уроженца Дагестана Меджида М. По версии следствия, подозреваемый был завербован СБУ и готовил покушение на одного из лидеров ДНР.

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