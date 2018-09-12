Среда, 12 Сентября 2018 года
12:02:30 МСК

Уже не ждали: пропавший житель Таиланда нашелся через 19 лет

Происшествия

Мужчина вернулся домой благодаря полицейскому рейду

Уже не ждали: пропавший житель Таиланда нашелся через 19 лет
Илья Репин. Не ждали (фрагмент). 1884

Бангкок, 12 сентября 2018, 10:02 — REGNUM  Житель тайской провинции Сурин Сомсак Сомъйинг 19 лет считался пропавшим без вести. Мужчина вернулся в родную деревню без документов, передает 12 сентября Третий национальный телеканал Таиланда.

В 1999 году неграмотный Сомъйинг отправился на заработки. Он работал на стройке, но потерял работу и перебрался на остров Пхукет. Связь с родными прервалась, о его дальнейшей судьбе в семье ничего не знали.

Позже Сомъйинг попал на рыболовецкий траулер, где у него отобрали документы и избивали. Малайзийские власти арестовали судно за нелегальный промысел в своих территориальных водах и отправили экипаж в тюрьму.

После освобождения мужчина вернулся на родину благодаря малайзийским правозащитникам, однако позже вновь оказался в полиции из-за отсутствия документов о гражданстве. Правоохранители разыскали родственников Сомъйинга, и те забрали мужчину домой. Пятидесятилетнего скитальца дождалась 72-летняя мать. Местные власти восстанавливают Сомсаку Сомъйингу документы.

Читайте также: В Италии нашли тело французского лыжника, пропавшего в 1954 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновения и поиски людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить