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Число жертв теракта в Афганистане увеличилось до 68 человек

Происшествия

Ранения получили 165 человек

Джелалабад, Афганистан, 12 сентября 2018, 09:13 — REGNUM  Число жертв теракта, произошедшего на акции протеста на востоке Афганистана, увеличилось до 68 человек, заявили 12 сентября в полиции, сообщает британское агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Нангархар Аттахулла Хогиани, помимо 68 погибших, в результате теракта ранения получили 165 человек.

Напомним, теракт произошел в округе Ачин провинции. Целью террористов стала группа протестующих, попытавшихся перекрыть соединяющую Джелалабад и пограничный переход Торкхам.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за данный акт насилия. В движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли свою причастность к инциденту.

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Взрывы в Афганистане
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