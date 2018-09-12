Число жертв теракта в Афганистане увеличилось до 68 человек

Джелалабад, Афганистан, , 09:13 — REGNUM Число жертв теракта, произошедшего на акции протеста на востоке Афганистана, увеличилось до 68 человек, заявили 12 сентября в полиции, сообщает британское агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Нангархар Аттахулла Хогиани, помимо 68 погибших, в результате теракта ранения получили 165 человек.

Напомним, теракт произошел в округе Ачин провинции. Целью террористов стала группа протестующих, попытавшихся перекрыть соединяющую Джелалабад и пограничный переход Торкхам.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за данный акт насилия. В движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли свою причастность к инциденту.