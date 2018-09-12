Ищут полиция и добровольцы: под Челябинском пропала школьница

Копейск, Челябинская область, , 08:56 — REGNUM В челябинском Копейске два дня ищут пропавшую без вести школьницу. К поискам подключились полиция и волонтёры.

16-летняя Екатерина не вернулась домой вечером 10 сентября. Перед тем, как отправиться домой, она отдала своей подруге мобильный телефон. До дома так и не дошла. Её родственники обратились в правоохранительные органы.

Сразу же были начаты поиски пропавшей. К ним присоединились неравнодушные жители Копейска, которые координируют свои действия в соцсетях.

СКР возбудил уголовное дело по факту возможного убийства. Сейчас силовики выясняют обстоятельства произошедшего.