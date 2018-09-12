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Ищут полиция и добровольцы: под Челябинском пропала школьница

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Копейск, Челябинская область, 12 сентября 2018, 08:56 — REGNUM  В челябинском Копейске два дня ищут пропавшую без вести школьницу. К поискам подключились полиция и волонтёры.

16-летняя Екатерина не вернулась домой вечером 10 сентября. Перед тем, как отправиться домой, она отдала своей подруге мобильный телефон. До дома так и не дошла. Её родственники обратились в правоохранительные органы.

Сразу же были начаты поиски пропавшей. К ним присоединились неравнодушные жители Копейска, которые координируют свои действия в соцсетях.

СКР возбудил уголовное дело по факту возможного убийства. Сейчас силовики выясняют обстоятельства произошедшего.

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Исчезновения и поиски людей
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