Названы возможные виновники разгерметизации корабля «Союз»

Москва, , 08:28 — REGNUM Американские астронавты могли намеренно сделать отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09». Так считают в специальной комиссии «Роскосмоса», расследующей причины нештатной ситуации на орбите, пишет 12 сентября «Коммерсантъ».

Российские эксперты предполагают, что астронавты просверлили отверстие в «Союзе», чтобы поскорее вернуть на землю заболевшего коллегу. Именно такая версия рассматривается в первую очередь, пояснил изданию высокопоставленный собеседник.

«Роскосмос» запросил у американской стороны видеозаписи астронавтов и их текущие медицинские показания.

Как сообщало ИА REGNUM, о появлении отверстия в корпусе пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» стало известно 30 августа. Дефект вызвал утечку кислорода. Российские космонавты заделали отверстие и сообщили, что на станции «всё спокойно».

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