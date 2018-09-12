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ВСУ обстреляли из гранатомета ЛНР в нарушение режима тишины

Происшествия

Несколько зданий были повреждены

ВСУ обстреляли из гранатомета ЛНР в нарушение режима тишины
Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Луганск, 12 сентября 2018, 07:34 — REGNUM  Украинские каратели один раз нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 11 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли населенный пункт Михайловка из гранатомета и стрелкового оружия. При этом было повреждено несколько зданий.

Напомним, с 29 августа в Донбассе объявлено «школьное» перемирие, приуроченное к началу учебного года. В этот раз украинские боевики около недели не обстреливали ЛНР, после чего снова стали нарушать договоренности. При этом киевские каратели по-прежнему не снижают интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР).

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