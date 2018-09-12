Жителей алтайского наукограда атаковали клопы

Бийск, Алтайский край, , 07:19 — REGNUM Наводнение 2014 года и ветхое жилье усугубили проблемы жителей новых микрорайонов Бийска — второго по величине города Алтайского края: они страдают от нашествия клопов. По данным ГТРК «Алтай», паразитов-кровососов привезли с собой переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Химическая обработка помогает слабо.

Новосёл Ольга Степанова одной из первых переехала в дом 189/1 по ул. Совесткой. Но радость от новой квартиры была недолгой — из щелей полезли кровососущие. Перебрав все варианты борьбы с ними, общее собрание жильцов выбрало «холодный туман».

«Метод не самый дешёвый, но эту услугу в Бийске стали заказывать всё чаще», — пояснил дезинфектор Вадим Кузнецов.

По его словам, после расселения ветхого жилья эта услуга в Бийске стала весьма востребованной: кто-то насекомых с вещами завозит, а они потом распространяются по вентиляции, коммуникациям, трубам и стоякам.

Напомним, адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы в Алтайском крае уже завершена. Проект, предусматривающий расселение 153,53 тыс. кв. м жилья, в котором проживали 11,5 тыс. жителей, реализовывался на территории 24 муниципальных образований. Его общая стоимость составила 4,7 млрд рублей, большую часть из которых (3 млрд рублей) выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Между тем первые массовые жалобы на клопов в Бийске появились ещё в 2014 году, когда регион пережил сильнейшее наводнение. Очевидно, что переселение пострадавших от паводка, а также программа по переселению из ветхих и аварийных домов, усугубили проблему с клопами. Специалисты полагают, что в результате разбора старых бараков особи, находившиеся в анабиозе, оживились и расползлись по соседям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2018 года в реестре Алтайского края числится 396 аварийных домов общей площадью более 150 тысяч квадратных метров. В расселении нуждаются 10 тысяч жителей региона. Статус наукограда Бийск подтвердил в начале 2017 года. В соответствии с российским законодательством, его срок увеличен с пяти до 15 лет.

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