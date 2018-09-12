В Красноярском крае пресекли канал незаконной поставки ценных видов рыбы

Красноярск, , 06:57 — REGNUM Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли крупный канал незаконной поставки и реализации рыбы осетровых пород. Они работали во взаимодействии с Сибирским ЛУ МВД России и Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого УФСБ, преступную схему по обороту незаконно добытой рыбы осетровых пород организовала жительница Красноярска. Она закупала рыбу на севере края. Везли продукцию в Красноярск пассажирским речным транспортом в тайниках. Сбывалась рыба и икра в принадлежащих женщине торговых точках на площадках красноярского аэропорта, а также отправлялась оптовыми партиями в другие регионы.

В преступлении были замешаны работники транспортного судна. В ходе своей работы оперативники изъяли более 1 тонны рыбы осетровых пород и более 50 литров чёрной икры. 29 августа в отношении пяти человек, в том числе предпринимательницы, возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ — «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемых договорами РФ»).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2018 года сотрудники погранслужбы ФСБ России обнаружили в Хабаровском крае браконьерский тайник с запрещёнными к вылову рыбами осетровых пород. По предварительной оценке, нанесенный государству ущерб составил 1 млн рублей.

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