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Забайкальская топливно-энергетическая компания уличена в загрязнении реки

Происшествия

Сточные воды без предварительной очистки сбрасывались в реку Мыкырт

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Забайкальская топливно-энергетическая компания уличена в загрязнении реки
Иллюстрация: Забайкальская природоохранная прокуратура
Загрязнение реки Мыкырт в Забайкалье

Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 12 сентября 2018, 06:24 — REGNUM  АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» уличено в грубом нарушении законодательства об охране водных ресурсов. По данным Забайкальской природоохранной прокуроры, сточные воды предприятия без предварительной очистки сбрасывались в реку Мыкырт. По результатам проверки выяснилось, что результатом такой деятельности стало превышение предельно допустимого содержания железа в воде более чем в три раза.

Ещё одним нарушением стало возведение на реке незаконного сооружения для проезда грузовых машин к месту складирования угля.

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Загрязнение реки Мыкырт в Забайкалье
Иллюстрация: Забайкальская природоохранная прокуратура
Загрязнение реки Мыкырт в Забайкалье

«Постройка данной конструкции нарушила пропускную способность водоема, в результате чего происходит его захламление», — пояснили в природоохранной прокуратуре.

Разбирательство по статье 7.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях дошло до суда.

Напомним, в первом полугодии 2018 года в Забайкальскую природоохранную прокуратуру поступило более 400 обращений граждан. Чаще всего они касались охраны окружающей среды и природопользования, обращения отходов производства и потребления, а также — охраны объектов животного мира (байкальской нерпы).

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Проблемы экологии
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