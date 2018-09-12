Среда, 12 Сентября 2018 года
06:32:03 МСК

Общественники обнаружили под Иркутском экологическую катастрофу

Происшествия

Вынос ядовитого шлама между Качугским и Александровским трактом буквально выжег лесной массив и растительность

4
Общественники обнаружили под Иркутском экологическую катастрофу
Любовь Аликина ©
Координаты схода шлама в лесном массиве под Иркутском

Иркутск, 12 сентября 2018, 05:06 — REGNUM  Общественница Любовь Аликина обнаружила последствия экологической катастрофы близ Иркутского полигона ТБО. Судя по отснятым ею фото и видеокадрам, в лесном массиве Иркутского района между Качугским и Александровским трактом, произошёл вынос ядовитого шлама. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, селевой поток буквально выжег лесной массив и растительность.

2
Координаты схода шлама в лесном массиве под Иркутском
Любовь Аликина ©
Координаты схода шлама в лесном массиве под Иркутском

«Контроля за сливом жидких бытовых отходов (ЖБО) в районе полигона, как видим нет. Наступила точка невозврата, в следствии чего поток дурно пахнущей жижи, вместе с грунтом, обрушив гору, «спустился» в виде грязе-селевого потока на лесной массив и «поглотил» все на своем пути. В следствии чего уничтожено и затоплено ядовитым шламом огромная территория лесного массива, а так же, произошло загрязнение почвы», — пояснила Любовь Аликина.

В своём открытом обращении к правоохранителям она просит выявить и наказать нарушителей, а также — предотвратить дальнейшую утилизацию ЖБО на данной территории.

3
Последствия экологической катастрофы в лесном массиве под Иркутском, цитата из видео
Любовь Аликина ©
Последствия экологической катастрофы в лесном массиве под Иркутском, цитата из видео

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё большей проблемой утилизации ядовитых отходов в Иркутской области является так и не ликвидированное наследие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Самое большое беспокойство вызывает именно шлам-лигнин — остатки переработки древесины, хранящиеся в огромных резервуарах, расположенных в непосредственной близости от Байкала. Это самая большая промышленная свалка на берегах священного озера.

4
Селевой поток разнёс шлам с жидкими бытовыми отходами по иркутскому лесу, цитата из видео
Любовь Аликина ©
Селевой поток разнёс шлам с жидкими бытовыми отходами по иркутскому лесу, цитата из видео

Читайте ранее в этом сюжете: Самая большая промышленная свалка Байкала до сих пор не рекультивирована

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить