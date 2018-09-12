Общественники обнаружили под Иркутском экологическую катастрофу

Иркутск, , 05:06 — REGNUM Общественница Любовь Аликина обнаружила последствия экологической катастрофы близ Иркутского полигона ТБО. Судя по отснятым ею фото и видеокадрам, в лесном массиве Иркутского района между Качугским и Александровским трактом, произошёл вынос ядовитого шлама. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, селевой поток буквально выжег лесной массив и растительность.

«Контроля за сливом жидких бытовых отходов (ЖБО) в районе полигона, как видим нет. Наступила точка невозврата, в следствии чего поток дурно пахнущей жижи, вместе с грунтом, обрушив гору, «спустился» в виде грязе-селевого потока на лесной массив и «поглотил» все на своем пути. В следствии чего уничтожено и затоплено ядовитым шламом огромная территория лесного массива, а так же, произошло загрязнение почвы», — пояснила Любовь Аликина.

В своём открытом обращении к правоохранителям она просит выявить и наказать нарушителей, а также — предотвратить дальнейшую утилизацию ЖБО на данной территории.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё большей проблемой утилизации ядовитых отходов в Иркутской области является так и не ликвидированное наследие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Самое большое беспокойство вызывает именно шлам-лигнин — остатки переработки древесины, хранящиеся в огромных резервуарах, расположенных в непосредственной близости от Байкала. Это самая большая промышленная свалка на берегах священного озера.

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