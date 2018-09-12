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В Колумбии с небоскреба сняли российского руфера

Происшествия

Экстремал добрался до 12 этажа

Богота, 12 сентября 2018, 03:38 — REGNUM  Российский руфер Павел Гогулан был задержан в городе Медельин (Колумбия) из-за нарушения правопорядка, передает радиостанция Blu Radio.

Гогулан забрался на здание банка Bancolombia, где на 12-м этаже его поджидала охрана. Российского гражданина обвинили в нарушении частной собственности, но позже освободили, узнав, зачем он забрался на здание.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы планируют ввести наказание для руферов, а также повысить штрафы за зацепинг.

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Происшествия с гражданами России за границей
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