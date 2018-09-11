Замглавы структуры МЧС Удмуртии уволен из-за конфликта интересов

Ижевск, , 23:47 — REGNUM Заместитель руководителя ФКУ «Центр ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) МЧС России по Удмуртии» не предпринял предусмотренных законодательством мер для недопущения конфликта интересов со своей дочерью — учредителем компании и был уволен. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Удмуртии.

Бывший сотрудник МЧС занимался организацией работы по проведению аттестации на право управления маломерными судами.

Дочь является генеральным директором и учредителем ООО «Лоцман», которое проводит обучение управлению такими судами. Закончившие обучение в компании в 2017—2018 годах неоднократно проходили аттестацию в структуре, работу которой курировал бывший замглавы Центра.

В этом случае экс-сотрудник МЧС должен был уведомить управление о возможном конфликте интересов.

Но это не единственное его нарушение. Также в ходе проверки выяснилось, что сведения о доходах должностного лица являются не достоверными.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году в связи с предоставлением в контролирующий орган некорректных сведений о доходах лишились мандатов шестеро депутатов гордумы Ижевска.

Неполные сведения о доходах, ошибки при заполнении декларации стали также поводом для досрочного лишения полномочий троих депутатов гордумы Пензы, девятерых депутатов различных уровней в Татарии, 25 депутатов в Башкирии, а также девятерых районных депутатов в Ульяновской области.