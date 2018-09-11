В Польше столкнулись два украинских автомобиля. Погибла девушка

Томашув-Любельский, Польша, , 23:57 — REGNUM Возле польского города Томашув-Любельский произошла страшная авария с участием двух автомобилей с украинской регистрацией, сообщило 11 сентября издание Dziennik Wschodni.

Ранним утром на трассе, ведущей от украинской границы до польского города Замосць лоб в лоб столкнулись автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia.

«В Skoda ехали четверо человек, их доставили в больницы города Томашув-Любельский и Замосць. В машине находились 29-летний водитель, 27-летняя пассажирка и двое пассажиров в возрасте 38 и 29 лет. В автомобиле Ford находились три человека. 19-летняя пассажирка погибла на месте. Двое мужчин госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии», — сообщили в местной полиции.

Напомним, в средине августа в Польше в ДТП попал автобус с украинскими туристами. В результате три человека погибли, более 50 пострадали.

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