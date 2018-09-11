В Киеве пенсионерка подстрелила девушку за «неправильное» поведение

Киев, , 21:14 — REGNUM В Голосеевском районе Киева 20-летняя девушка была доставлена в больницу с ранением руки, сообщили в пресс-службе полиции Киева 11 сентября на официальном сайте ведомства.

Опросив свидетелей, полицейские вычислили квартиру, из которой якобы раздался выстрел. Во время обыска у 61-летней хозяйки было изъято пневматическое ружье и несколько упаковок с пульками. Женщина заявила, что стреляла из окна, поскольку ей не понравилось поведение молодежи во дворе дома.

Открыто уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, в начале августа 2018 года в центре Киева пьяный мужчина напал с саблей на случайного прохожего.

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