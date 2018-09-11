Вторник, 11 Сентября 2018 года
22:18:59 МСК

В Киеве пенсионерка подстрелила девушку за «неправильное» поведение

Происшествия

Против женщины открыто дело по статье «Хулиганство»

Киев, 11 сентября 2018, 21:14 — REGNUM  В Голосеевском районе Киева 20-летняя девушка была доставлена в больницу с ранением руки, сообщили в пресс-службе полиции Киева 11 сентября на официальном сайте ведомства.

Опросив свидетелей, полицейские вычислили квартиру, из которой якобы раздался выстрел. Во время обыска у 61-летней хозяйки было изъято пневматическое ружье и несколько упаковок с пульками. Женщина заявила, что стреляла из окна, поскольку ей не понравилось поведение молодежи во дворе дома.

Открыто уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, в начале августа 2018 года в центре Киева пьяный мужчина напал с саблей на случайного прохожего.

Читайте также: В центре Киева пьяный дебошир ранил саблей молодого мужчину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вопросы законности на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить