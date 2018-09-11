«Край, получается, отрезан»: врио главы Приморья о последствиях ливней

Владивосток, , 20:37 — REGNUM Владимир Путин изучит вопрос оказания Приморскому краю помощи в восстановлении инфраструктуры, пострадавшей от ливней. Разговор об этом шёл во время рабочей встречи с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко, которую президент России провёл 11 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я разговаривал с Автодором, могут ли помочь. Потому что я не потяну. Я в год 12 мостов тяну. Но 428 — такое количество. Они говорят, будет поручение — у нас есть фонд, готовы подключиться», — поделился Тарасенко проблемой с Владимиром Путиным.

«Хорошо, я посмотрю», — сказал президент России.

Напомним, затяжные ливни шли в регионе с 21 августа по 6 сентября. Их итогом стало 12 пострадавших муниципалитетов. Только ущерб от размытой дождями сети дорог составил, по предварительным оценкам МЧС, 720 млн рублей. Также на 34 тыс. га погибли сельхозугодья. По этой статье Тарасенко оценил ущерб примерно в 680 млн рублей.

Врио главы Приморья уже написал обращение в правительство с просьбой об оказании помощи и передаст его президенту.