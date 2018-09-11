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Пожар на военном полигоне и в лесничестве под Воронежем охватил 100 га

Происшествия

Возгорание намерены тушить с воздуха

Воронеж, 11 сентября 2018, 19:59 — REGNUM  Площадь около 100 га охвачена огнем на территории полигона Погоново и в Новоусманском лесничестве в Воронежской области, сообщила 11 сентября пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Горит подстилка и сухая трава. Пожар тушат около 200 человек — объединенная группировка от Главного управления МЧС России по Воронежской области, министерства обороны, управления лесного хозяйства области и администрации Воронежа. На данный момент происходит проливка очагов возгорания. В ближайшее время на тушение запланировано применение авиации.

В МЧС сообщили, что угрозы жилым домам нет.

Новоусманское лесничество расположено в северо-западной части Воронежской области на территории Хохольского и Новоусманского административных районов и городской черты земель Воронежа. Общая площадь лесничества составляет 22 875,8 га.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Воронежской области установлен пятый, наивысший класс пожарной опасности — чрезвычайная степень пожарной опасности. 7 сентября подразделения МЧС были переведены в режим повышенной готовности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области – пожар на полигоне «Погоново»

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Лесные пожары — 2018
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