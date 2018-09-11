Палестинцы из сектора Газа попытались прорвать морскую границу с Израилем

Тель-Авив, , 19:42 — REGNUM 10 сентября сотни палестинцев собрались на севере сектора Газы, чтобы запустить по морю деревянные поддоны с горящими покрышками. По замыслу демонстрантов, течение должно принести подожженные шины к берегам Израиля. Так сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Раннее этим же днем десятки палестинцев попытались на лодках прорвать границу с Израилем. ВВС Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) отреагировала предупредительным огнем, обратив в бегство демонстрантов.

В настоящий момент силы ЦАХАЛ готовятся отразить очередную волну беспорядков на границе с сектором Газа.