Химикаты попали в реку Яркон в Тель-Авиве

Тель-Авив, , 20:30 — REGNUM 9 сентября дожди смыли в реку Яркон в Тель-Авиве накопившиеся химические и бытовые отходы, что стало причиной смерти рыбы в реке. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, на поверхности воды можно было наблюдать белую пену, что служит доказательством сильнейшего загрязнения.

Прибывшие на место происшествия экологи заявили, что накопившиеся на поверхности почвы отходы были смыты в реку. Согласно экспертному заключению, в реку попали химические масла, пыль, остатки топлива и прочее.

С проблемой загрязнения реки Яркон муниципалитет Тель-Авива сталкивается уже не в первый раз. Ранее на очистку реки из бюджета было выделено $27,9 тыс., однако значительных результатов добиться не удалось. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи пообещал сделать все возможное для разрешения проблемы.