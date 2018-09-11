Белгородский школьник убил бабушку и заперся с ней на 4 дня

Старый Оскол, Белгородская область, , 18:54 — REGNUM В городе Старый Оскол (Белгородская область) 14-летний подросток подозревается в жестоком убийстве собственной 62-летней бабушки. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, убийство произошло 7 сентября. До этого подросток несколько дней не ходил в школу, из-за чего постоянно ссорился с бабушкой. Когда она в очередной раз упрекнула внука, тот взял кухонный нож и нанес ей множественные ножевые ранения, от которых женщина умерла на месте.

«Испугавшись содеянного, подозреваемый несколько дней пробыл с погибшей бабушкой в квартире, ожидая приезда матери с отдыха. Она и обратилась в правоохранительные органы», — сообщает ведомство.

Подростка задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Кроме подробностей преступления специалисты выясняют условия жизни несовершеннолетнего.