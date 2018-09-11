Группа протестующих прервала проведение Всемирного Конгресса Индусов

Чикаго, США, , 18:54 — REGNUM В Чикаго проведение сессии второго Всемирного Конгресса Индусов было прервано выступлением протестующих. Их основное требование было обращено к религиозным лидерам, присутствовавшим на мероприятии. По представлению участников протеста, духовные лидеры индуской общины должны выступить против индийской политики, ущемляющей права религиозных меньшинств.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», две протестантки были арестованы. Против них выдвинуты обвинения в нарушении общественного порядка и незаконном. Женщины принадлежали к организации «Южно-азиаты Чикаго за справедливость». Предполагается, что нарушительницы проникли на место проведения сессии, использовав поддельные удостоверения личности.

Инцидент произошел на одной из панельных дискуссий, в которых приняли участие сопредседатели партии Раштрия Сваямсевак Сангх (РСС) Мохан Бхагават и Даттатрея Хосбале, а также шесть других индуских духовных лидеров. Во время заседания протестантки начали выкрикивать лозунги «Нет индускому нацизму» и «РСС уходи».

На данном этапе полиция ведет расследование инцидента. Охрана на месте проведения конгресса была усилена.