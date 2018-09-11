Интерпол получил право на арест в Индии сестры Нирава Моди

Нью-Дели, , 20:35 — REGNUM Интерпол, ведущий расследование подделки облигаций Национального банка Панджаба (НПБ), получил международный ордер на арест сестры ювелирного магната Нирава Моди Пурви Моди. Мошеннические операции осуществлялись посредством выпуска поддельных облигаций НПБ на общую сумму два миллиарда долларов США.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», международный ордер на арест Пурви Моди был выпущен в ответ на запрос индийского управления по обеспечению соблюдения закона. В соответствии с актом, против сестры индийского бизнесмена выдвинуты обвинения в отмывании денег. Индийское управление по обеспечению соблюдения закона рассчитывает на сотрудничество обвиняемой со следствием, что дало было делу серьезный толчок.

По сообщению Интерпола, Пурви Моди владеет английским, хинди и гуджарати и, как и ее брат, имеет бельгийское гражданство. Выпуск международного ордера на арест подразумевает предоставление всем 192 странам-участницам полномочий на задержание и сохранение под стражей лица, указанного в акте. Подобная мера существенно ограничивает передвижение обвиняемого.