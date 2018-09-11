Кабул, , 19:07 — REGNUM Ночью 9 сентября город Сари-Пуль, столица одноименной провинции, был атакован с трех направлений силами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики и правительственные войска продолжают бои за контроль над городом.

Согласно заявлению официального представителя губернатора провинции Сари-Пуль, город будет захвачен силами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если в ближайшее время правительство не отправит подкрепления в провинцию.

Обе стороны несут потери, но точной информации о числе убитых и раненых пока нет.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось захватить военную базу в центре провинции. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также взяли под контроль автодорогу Сари-Пуль — Джаузджан, закрыли движение по ней и установили свои контрольно-пропускные пункты.