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Расследование трагического ДТП в Киеве завершено

Происшествия

Дело будет передано в суд

Киев, 11 сентября 2018, 18:41 — REGNUM  Расследование ДТП в центре Киева, во время которого водитель автомобиля марки «Hummer» на пешеходном переходе задавил десятилетнюю девочку, завершено, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева 11 сентября на официальном сайте.

После того, как с материалами ознакомится подозреваемый — Кирилл Островский — и его адвокаты, дело будет передано в суд.

Напомним, трагедия произошла 24 июля 2018 года на бульваре Леси Украинки. После убийства ребенка Островский снял номера с автомобиля и попытался убежать.

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Дорожно-транспортные происшествия
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