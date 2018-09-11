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В Ливии штурмуют здание национальной нефтяной компании

Происшествия

В столице Ливии вооруженные люди ворвались в здание национальной нефтяной компании «National Oil Corporation»

В Ливии штурмуют здание национальной нефтяной компании
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ливия

Триполи, 11 сентября 2018, 18:43 — REGNUM  10 сентября в Триполи, столице Ливии, вооруженные люди ворвались в здание ливийской национальной нефтегазовой компании «National Oil Corporation», застрелив двоих и ранив около десяти сотрудников.

Как сообщает катарская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, двое из атаковавших также погибли во время оказания сопротивления силам безопасности Ливии. Ливийские силовые структуры, действующие при поддержке ООН, опубликовали фотографию с «ногой неизвестного человека, предположительно, одного из боевиков, который сам себя взорвал». К настоящему моменту ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Глава компании Мустафа Саналлах прокомментировал инцидент в эфире одного ливийского телеканала, сказав, что перестрелка между силами безопасности и боевиками стала причиной большого количества жертв. «Зданию нанесен непоправимый ущерб: задымлены все этажи,» — добавил он.

«Аль-Джазира» также сообщает, что атака на главное здание компании вызвала панику у жителей Триполи, находящихся в беспокойном состоянии с прошлой недели, когда произошло очередное столкновение противоборствующих вооруженных группировок.

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Зарубежная хроника
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