После взрыва на заводе в Дзержинске саперы нашли еще 164 мины

Нижний Новгород, , 18:27 — REGNUM В рамках ликвидации последствий взрыва на заводе имени Свердлова обнаружено 164 неразорвавшиеся мины. Работы проводят саперы Росгвардии и сотрудники управления МЧС по Нижегородской области.

Читайте также: На заводе боеприпасов в Нижегородской области прогремел взрыв

Мины были обнаружены под завалами в цеху, где ранее произошел взрыв, сообщает «КоммерсантЪ».

Все боеприпасы были уничтожены девятью подрывами.

Читайте также: После взрыва на заводе в Нижегородской области разбирают завалы

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли на заводе имени Свердлова 31 августа утром. В результате происшествия погибли пять человек, семеро пострадали.

Взрыв произошел при проведении работ по утилизации пехотных мин. Часть мин взрывом разбросало по территории предприятия, работы по их поиску и обезвреживанию проводятся региональным управлением МЧС до настоящего времени.

Читайте также: Минобороны требует с нижегородского производителя взрывчатки 125 млн рублей

По факту происшествия проводилась доследственная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

После происшествия глава Ростехнадзора Алексей Алешин не исключил возможного повторения взрывов на заводе. Позднее глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что все последствия были устранены, угрозы повторных взрывов нет.

Завод имени Свердлова является крупным поставщиком продукции для Минобороны РФ. На предприятии работают 5 тыс. человек. Помимо взрывчатых материалов, оно производит шашки-детонаторы, кумулятивные заряды для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационные заряды для нефтегазовой отрасли.

Читайте ранее в этом сюжете: Угрозы повторных взрывов на заводе в Дзержинске больше нет