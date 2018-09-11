В Вильнюсе аварийную посадку совершил самолет из Испании — умер пассажир

Вильнюс, , 18:15 — REGNUM В Вильнюсе сегодня, 11 сентября, аварийную посадку запросил самолет испанской авиакомпании Privilege style, который совершал рецс по маршруту Сарагоса — Санкт-Петербург, сообщили ИА REGNUM в администрации аэропорта Вильнюса. Аварийную посадку экипаж запросил из-за подозрения, что один из пассажиров на борту скончался.

Самолет в Вильнюсе встречала бригада скорой помощи, но врачи лишь констатировали смерть пассажира. Им оказался гражданин Испании 1959 года рождения. Причину смерти устанавливают эксперты. Самолету разрешено продолжать путь. Один из пассажиров сошел с рейса.