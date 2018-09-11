США нашли хакера из КНДР, укравшего средства из госрезерва Бангладеш

Дакка, , 18:29 — REGNUM Хакером из КНДР, взломавшим систему защиты Центрального банка Бангладеш, оказался Пак Чон Хок — имя молодого человека сообщили представители органов власти США.

Как сообщает бангладешское новостное издание «Дойник иттефак», против Пак Чон Хока уже поданы два иска в связи с кибератаками: от американской компании «Сони пикчерз энтартейнмент» и Министерства здравоохранения Великобритании. По словам помощника генерального прокурора США Джона Демерса, это расследование «тяжело далось» Министерству юстиции.

По имеющейся у «Дойник иттефак» информации, в 2014 г. Пак Чон Хок совершил кибератаку на сайт компании «Сони пикчерз». Затем, 4 февраля 2016 г. он взломал сайт Центробанка Бангладеш с помощью СВИФТ-кода Федерального резерва США и вывел оттуда 101 миллион долларов. В итоге, в ходе расследования этих кибератак чрезвычайно полезными оказались сведения, предоставленные компанией «Сони пикчерз». Именно они помогли установить личность преступника.

Центральный банк Бангладеш принял решение подать иск в Нью-Йоркский суд с целью возвращения денег. Как сообщает «Дойник иттефак», средства Центробанка Бангладеш находятся на счетах одной из филиппинских компаний — «Ризал коммершиал бэнкинг корпорейшн». По словам представителя Центробанка, деньги были выведены на Филиппины, а значит и иск нужно подавать к той корпорации, куда были выведены средства.