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Двое школьников устроили погром в крымском клубе: полиция проводит проверку

Происшествия

С заявлением обратился владелец клуба

Двое школьников устроили погром в крымском клубе: полиция проводит проверку
С. Низовая. Не смей. 1955

Красногвардейский район, Крым, 11 сентября 2018, 17:59 — REGNUM  Полиция Крыма проводит проверку по заявлению владельца ночного клуба, расположенного в селе Петровка Красногвардейского района.

По заявлению владельца, двое школьников, 13 и девяти лет, проникли в ночь с 9 на 10 сентября в помещение неработающего ночного клуба и нанесли значительный ущерб — разбили аппаратуру, мебель, посуду, сообщает ТАСС.

По информации телеграм-канала Mash, школьники, учащиеся третьего и шестого класса, приходили в клуб несколько дней подряд. Ущерб от их действий оценивается в два миллиона рублей.

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Подростковая преступность
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