Двое школьников устроили погром в крымском клубе: полиция проводит проверку

Красногвардейский район, Крым, , 17:59 — REGNUM Полиция Крыма проводит проверку по заявлению владельца ночного клуба, расположенного в селе Петровка Красногвардейского района.

По заявлению владельца, двое школьников, 13 и девяти лет, проникли в ночь с 9 на 10 сентября в помещение неработающего ночного клуба и нанесли значительный ущерб — разбили аппаратуру, мебель, посуду, сообщает ТАСС.

По информации телеграм-канала Mash, школьники, учащиеся третьего и шестого класса, приходили в клуб несколько дней подряд. Ущерб от их действий оценивается в два миллиона рублей.