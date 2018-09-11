В Воронежской области – пожар на полигоне «Погоново»

Воронеж, , 17:33 — REGNUM Сухая трава загорелась на территории полигона «Погоново» в Воронежской области 11 сентября. По данным ГУ МЧС, сообщения о пожаре поступили около 12:20. На месте работают спасатели, а также представители Минобороны. Как сообщило РИА «Воронеж» со ссылкой на очевидцев, дым от пожара виден у аэропорта «Балтимор».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Воронежской области уже больше недели из-за сухой и жаркой погоды держится пятый класс пожарной опасности — чрезвычайная степень. За последние сутки, по данным пресс-службы ГУ МЧС, на территории региона зарегистрировано 46 ландшафтных пожаров на площади 8,5 га. На территории самого Воронежа, по данным городской службы спасения, зафиксировано 141 возгорание ландшафтного характера.

Добавим, в конце августа во Владимирской области в лесах Минобороны огонь охватил около 500 га, на тушение пожара понадобилось несколько суток.

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