В Казани в результате ДТП на «зебре» погибли мать и дочь

Казань, , 17:29 — REGNUM Днем 11 сентября в Московском районе Казани автомобиль на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку и ее мать. Ребенок от полученных травм скончался в больнице, мать была госпитализирована, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по Татарии.

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Ибрагимова. Женщина с дочкой пересекали проезжую часть, когда их сбил автомобиль Mitsubishi.

Девочка скончалась в больнице практически сразу.

Через несколько часов после госпитализации от полученных травм скончалась ее мать, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 11 сентября в городе Чусовом Пермского края водитель въехал в толпу людей. Пострадали четверо человек.

Вдоль дороги проводились ремонтные работы. Во время аварии помимо пешеходов травмированы и двое работников. Их состояние оценивается как тяжелое. Четыре человека доставлены в больницу.

По предварительным данным управления МВД, водителю автомобиля стало плохо за рулем, и он не справился с управлением. Он попытался скрыться с места аварии, но был оперативно задержан.