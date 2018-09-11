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В Югре подросток угрожал полицейскому пистолетом

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

В Югре подросток угрожал полицейскому пистолетом
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Урай, Югра, 11 сентября 2018, 17:34 — REGNUM  В Урае (ХМАО) расследуется дело подростка, который угрожал полицейскому пневматическим пистолетом. Инцидент произошел 6 сентября 2018 года, сообщили корреспондент ИА REGNUM пресс-службе СКР по ХМАО.

Установлено, что в отдел полиции поступило сообщение о краже денег в продуктовом магазине. Подозреваемым оказался подросток. К нему домой для выяснения обстоятельств дела отправился сотрудник полиции.

Увидев полицейского, несовершеннолетний забежал в подъезд. Через несколько минут вернулся с пневматическим пистолетом. Юноша угрожал выстрелить, если страж порядка не уйдёт.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

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Подростковая преступность
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