Двух индонезийских рыбаков, вероятно, похитили в водах Малайзии

Семпорна, Малайзия, , 16:43 — REGNUM Двух индонезийских рыбаков, вероятно, похитили вблизи малайзийского города Семпорна, сообщает Sindonews.

«Примерно в 1:00 утра один из членов экипажа услышал приближение лодочного мотора, внезапно электропитание судна отключилось. Двое из четырех членов экипажа индонезийского судна, скрываясь в рыболовном отсеке, услышали, как люди говорили на диалекте Сулук (этот диалект встречается на Филиппинах, в Малайзии и Индонезии — прим. ИА REGNUM ) и увидели вооруженную группу», — рассказал анонимный источник.

По словам двух спасшихся индонезийских рыбаков, примерно через час они вышли из укрытия, но не обнаружили своих друзей, и система радиосвязи корабля исчезла.

Сообщается, что два рыбака, которые избежали похищения, сообщили о случившемся в полицейский участок города Семпорна.

Правоохранительные органы департамента полиции и управления безопасности штата Восточный Сабах подтвердили этот инцидент.

Если случившееся будет доказано, это станет первым случаем похищения людей в малайзийском штате Сабах за последние два года.