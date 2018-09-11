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В Оренбуржье автоавария унесла жизни трёх человек

Происшествия

Недалеко от Соль-Илецка столкнулись два отечественных автомобилей

В Оренбуржье автоавария унесла жизни трёх человек
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
После столкновения

Оренбург, 11 сентября 2018, 15:42 — REGNUM  В Оренбургской области утром 11 сентября на трассе Оренбург — Казань — Акбулак — граница с Казахстаном произошла авария. В ДТП погибли три человека, двое получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ четвертой модели выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу автомобиль «Лада Приора». Среди погибших 63-летний водитель и 67-летняя пассажирка «Ваза-2104» и 28-летний пассажир «Лады Приоры». Все они скончались до приезда бригады скорой помощи.

Еще двое мужчин получили травмы. Водитель и пассажир «Лады Приоры» доставлены в Соль-Илецкую больницу.

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Дорожно-транспортные происшествия
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