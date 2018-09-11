В Оренбуржье автоавария унесла жизни трёх человек

Оренбург, , 15:42 — REGNUM В Оренбургской области утром 11 сентября на трассе Оренбург — Казань — Акбулак — граница с Казахстаном произошла авария. В ДТП погибли три человека, двое получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ четвертой модели выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу автомобиль «Лада Приора». Среди погибших 63-летний водитель и 67-летняя пассажирка «Ваза-2104» и 28-летний пассажир «Лады Приоры». Все они скончались до приезда бригады скорой помощи.

Еще двое мужчин получили травмы. Водитель и пассажир «Лады Приоры» доставлены в Соль-Илецкую больницу.