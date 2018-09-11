В Херсоне мужчина умер от ботулизма

Херсон, Украина, , 15:30 — REGNUM На Украине зафиксирован очередной смертельный случай ботулизма, сообщил центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины 11 сентября на официальной странице.

Супружеская пара заразилась ботулизмом, употребив копченую рыбу домашнего приготовления. Их привезли в больницу вечером 10 сентября, но мужчина скончался спустя час после госпитализации. Женщина находится в реанимации.

В сообщении также сказано, что это восьмой смертельный случай ботулизма на Украине с начала 2018 года.

Напомним, по мнению экспертов, увеличение числа заболевших ботулизмом вызвано многочисленными нарушениями условий хранения и переработки рыбы на предприятиях Украины, а также отменой документов, контролировавших соблюдение этих норм.

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