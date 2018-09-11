Контрабандист из Калининграда в Литву, не пряча, вёз сигареты на 2 млн евро

Вильнюс, , 14:50 — REGNUM Литовские таможенники задержали второй по рекордному в 2018 году объёму и стоимости контрабандный груз сигарет, сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 сентября, в криминальной службе таможни Литвы. При этом водитель грузовика с полуприцепом, который следовал в Литву из Калининградской области, даже не пытался замаскировать контрабандный товар. Проходя литовскую границу на КПП в Кибартай, водитель заявил таможенникам, что собирается провезти транзитом через Литву древесные брикеты. Проверка с помощью мобильного рентгена вызвала сомнение литовских должностных лиц, а когда пломбы прицепа были вскрыты выяснилось, что внутри 675 тыс. пачек сигарет, которые были практически даже не прикрыты.

Водитель признался, подчёркивает литовская таможня, что он действительно собирался доставить и продать в Литве сигареты, которые он, по собственному признанию, самостоятельно «понемногу покупал на калининградском рынке». Общая стоимость товара — 2 млн 211 тыс. евро. (порядка 179 млн рублей по сегодняшнему курсу Центробанка РФ).

Водитель задержан на месяц, возбуждено досудебное расследование. Самая крупная партия контрабандных сигарет в Литве в 2018 году была задержана в мае. Сигареты пытались ввезти из Белоруссии — сразу 931 тыс. пачек.