На юге Индии пассажирский автобус попал в аварию

Нью-Дели, , 14:30 — REGNUM По меньшей мере 50 человек погибли 11 сентября в результате аварии с участием автобуса на юге Индии, сообщает со ссылкой на местные власти Europe1.

По данным местных властей, инцидент произошел в штате Телинганаю. В автобусе находилось 80 пассажиров, направлявшихся из округа Джагшел в Хайдарабад.

«Больше половины погибших — женщины. Среди жертв также по меньшей мере трое детей», — заявил местный источник.

Напомним, подобные инциденты регулярно происходят на дорогах Индии. Так, в начале июля 40 человек погибли, после того как рейсовый автобус рухнул в ущелье.