В Дагестане задержана мать шестилетней девочки, найденной мертвой

Махачкала, , 14:27 — REGNUM В ходе расследования уголовного дела по пропаже Айзанат А. вскрылись новые обстоятельства. Следователи задержали мать шестилетней девочки, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

В настоящее время в суд направлено ходатайство об аресте женщины. Причины, по которым она оказалась в числе подозреваемых, пока не разглашаются.

Напомним, шестилетняя Айзанат А. вышла из дома в селе Чонтаул Кизилюртовского района днем 6 сентября. После этого ребенок пропал. Ее поиски вели несколько сотен человек — полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры из числа местных жителей и поискового отряда «Лиза Алерт». Спустя три дня тело ребенка было обнаружено в русле реки.

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