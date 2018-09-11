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В Дагестане задержана мать шестилетней девочки, найденной мертвой

Происшествия

Следователи возбудили дело об убийстве

Махачкала, 11 сентября 2018, 14:27 — REGNUM  В ходе расследования уголовного дела по пропаже Айзанат А. вскрылись новые обстоятельства. Следователи задержали мать шестилетней девочки, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

В настоящее время в суд направлено ходатайство об аресте женщины. Причины, по которым она оказалась в числе подозреваемых, пока не разглашаются.

Напомним, шестилетняя Айзанат А. вышла из дома в селе Чонтаул Кизилюртовского района днем 6 сентября. После этого ребенок пропал. Ее поиски вели несколько сотен человек — полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры из числа местных жителей и поискового отряда «Лиза Алерт». Спустя три дня тело ребенка было обнаружено в русле реки.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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