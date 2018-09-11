Теракт в Афганистане: по меньшей мере, 19 человек погибли

Кабул, , 14:34 — REGNUM В результате террористического акта, совершенного на востоке Афганистана, погибли, по меньшей мере, 19 человек, свыше 50 человек получили ранения, сообщает 11 сентября Anadolu.

Инцидент произошел во время мирной демонстрации, направленной против местного главнокомандующего, лояльного Кабулу.

Ни одна террористическая организация пока не взяла ответственность за данное преступление, однако в данном регионе наиболее активны боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в Афганистане, помимо «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабуле прогремел взрыв, есть жертвы