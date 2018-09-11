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В Индонезии из-за лесного пожара заблокированы около 100 альпинистов

Происшествия

Спасателям пока не удается эвакуировать альпинистов, оказавшихся в «ловушке»

В Индонезии из-за лесного пожара заблокированы около 100 альпинистов
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Лесные пожары

Джакарта, 11 сентября 2018, 13:38 — REGNUM  Около 100 альпинистов, которые совершали восхождение на вершину вулкана Лаву в Индонезии, третьи сутки не могут вернуться на базу из-за сильного лесного пожара. Об этом сообщило агентство ANTARA со ссылкой на свои источники.

По последним данным, пожар, «перекрывший» ведущие на вулкан тропы, уже уничтожил несколько гектаров леса у подножия горы.

Отмечается, что спасателям пока не удается эвакуировать альпинистов, оказавшихся в «ловушке».

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17 августа агентство Antara сообщало, что на острове Суматра в Индонезии военным разрешили без суда и следствия расстреливать пойманных с поличным поджигателей лесов.

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Лесные пожары — 2018
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