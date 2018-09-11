Житель Карачаево-Черкесии попал под поезд и погиб

Черкесск, , 13:26 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошел несчастный случай. Местный житель попал под поезд. Спасти его не удалось, он скончался от полученных травм в машине скорой помощи, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 9 сентября на 30-м километре перегона Эркен-Шахар — станица Зеленчукская. Машинист грузового поезда совершил наезд на 49-летнего жителя поселка Эркен-Шахар во время движения по маршруту «Черкесск — Невинномысская».

В настоящее время причины происшествия выясняются. Материал проверки передан в линейный отдел полиции на станции Невинномысская.

Читайте также: В Тамбове ребенок попал под поезд

Стоит отметить, что в этот же день, 9 сентября, на станции Невинномысская произошел еще один несчастный случай. Молодой человек, переходя железнодорожные пути в наушниках, попал под пассажирский поезд № 49 сообщением «Кисловодск — Санкт-Петербург». С множественными повреждениями тела пострадавший был доставлен в ЦРБ города Невинномысска. По факту ЧП проводится проверка.