В работе «Яндекс.Почты» произошел сбой

Москва, , 13:25 — REGNUM На сбой в работе «Яндекс.Почты», который произошел около 11:00 мск, начали жаловаться интернет-пользователи 11 сентября. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com.

По данным ресурса, о неполадках в работе сервиса сообщают пользователи из ряда крупных городов РФ — Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга и др.

В Twitter «Яндекс. Почты» говорится, что специалисты компании пытаются восстановить работу сервиса как можно скорее.