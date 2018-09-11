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В работе «Яндекс.Почты» произошел сбой

Происшествия

Специалисты компании пытаются восстановить работу сервиса как можно скорее

Москва, 11 сентября 2018, 13:25 — REGNUM  На сбой в работе «Яндекс.Почты», который произошел около 11:00 мск, начали жаловаться интернет-пользователи 11 сентября. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com.

По данным ресурса, о неполадках в работе сервиса сообщают пользователи из ряда крупных городов РФ — Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга и др.

В Twitter «Яндекс. Почты» говорится, что специалисты компании пытаются восстановить работу сервиса как можно скорее.

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