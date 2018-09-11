Вторник, 11 Сентября 2018 года
13:46:48 МСК

Названо число туристов-экстремалов, погибших за пять лет в Сибири

Происшествия

«За пять лет погибли 26 человек и 78 получили травмы разной степени тяжести»

Иркутск, 11 сентября 2018, 13:07 — REGNUM  На территории Сибири за минувшие пять лет погибли 26 туристов-экстремалов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

«За пять лет погибли 26 человек и 78 получили травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, трагические случаи происходят во время путешествия, когда турист-экстремал «сознательно рискует жизнью».

В центре также добавили, что ежегодно подразделения МЧС РФ проводят на территории Сибири в среднем 200 поисково-спасательных операций, связанных с активным туризмом и экстремальным отдыхом.

Читайте также: Ростуризм: Поездки по России стали популярнее из-за ослабления рубля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить