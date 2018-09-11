Названо число туристов-экстремалов, погибших за пять лет в Сибири

Иркутск, , 13:07 — REGNUM На территории Сибири за минувшие пять лет погибли 26 туристов-экстремалов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

«За пять лет погибли 26 человек и 78 получили травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, трагические случаи происходят во время путешествия, когда турист-экстремал «сознательно рискует жизнью».

В центре также добавили, что ежегодно подразделения МЧС РФ проводят на территории Сибири в среднем 200 поисково-спасательных операций, связанных с активным туризмом и экстремальным отдыхом.

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