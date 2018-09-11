У пассажира в аэропорту «Шереметьево» изъяли 20 змей

Москва, , 12:46 — REGNUM В столичном аэропорту «Шереметьево» у одного из пассажиров изъяли 20 змей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«10 сентября 20 змей были изъяты сотрудниками таможни аэропорта, — говорится в сообщении. — Владелец змей прибыл рейсом из Дюссельдорфа».

Отмечается, что мужчина, который приобрел пресмыкающихся якобы на международной выставке в Германии, не смог предоставить на них документы.

Сотрудники таможни направили всех находившихся в банках рептилий в Центр поддержки диких животных. Специалисты в ближайшее время установят виды змей.

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