В Ставропольском крае задержан мужчина, обливший кислотой трех подростков

Буденновск, Ставропольский край, , 12:21 — REGNUM В Буденновске Ставропольского края задержан мужчина, который подозревается в нападении на трех девушек-подростков в июне 2017 года. Об этом сообщил 11 сентября Следственный комитет России. Поиск причастного к совершению преступления велся более года.

Согласно материалам дела, возбужденного по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, 20 июня 2017 года неизвестный молодой человек выплеснул в лицо проходившей мимо 15-летней девушки. Через три дня история повторилась — на этот раз жертвами неизвестного стали девушки 15 и 16 лет. У всех — ожоги различной степени тяжести. Для проверки на причастность к преступлениям были отобраны образцы ДНК у более чем двух тысяч человек из города Буденновска и Буденновского района.

Подозреваемого удалось установить только сейчас — по данным следствия, к совершению преступления причастен 19-летний студент медицинского колледжа. Его образцы совпали с обнаруженными на банке из-под кислоты, изъятой в ходе осмотра места происшествия. Сам молодой человек признался в содеянном и пояснил следователю, что нападал на девушек «с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии».

Сейчас подозреваемый взят под стражу. Ему планируется назначить проведение психолого-психиатрической экспертизы.