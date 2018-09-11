В Прикамье врезавшемуся в толпу людей водителю стало плохо за рулём

Пермь, , 12:10 — REGNUM В Чусовом Пермского края 11 сентября автомобиль ВАЗ въехал в толпу людей. 56-летнему водителю стало плохо, он потерял контроль и не справился с управлением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

По данным информресурсов, водитель сбил шестерых пешеходов. Между тем, полиция сообщила официальные данные, согласно которым пострадали четверо. Еще двое пешеходов не попали под колеса автомобиля, они находились поблизости.

У водителя случился приступ эпилепсии. Автовладелец пытался скрыться с места аварии, но был оперативно задержан. Он также получил травмы, пострадал и пассажир автомобиля, отмечают СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аварий произошла в 10:30 местного времени (08:30 мск) 11 сентября в Чусовом на ул. Кирова на территории частного сектора.

По данным полиции, вдоль дороги проводились ремонтные работы. Во время аварии помимо пешеходов травмированы и двое работников. Их состояние оценивается как тяжелое. Четыре человека доставлены в больницу.

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