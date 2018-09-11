Пострадали от осла: на чём попался челябинский санаторий

Челябинск, , 12:10 — REGNUM В Челябинской области ответственный сотрудник одного из местных санаториев оштрафован на 3 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Началось всё в контактном зоопарке «Мишуткин дворик», расположенном на территории этого санатория. Один из жителей зоопарка, осёл, укусил ребёнка. Не сильно, без последствий. Но мать ребёнка решила перестраховаться и обратилась в надзорные органы.

За этим последовала проверка, проведённая прокуратурой Увельского района. И выяснилось. что жители контактного зоопарка, среди которых также курсы, козы, кролики, вьетнамские свинки и собаки не привиты, ветеринарная документация ведётся с нарушениями. Также оказалось, что посетители зоопарка могли кормить животных. Это тоже является нарушением.

Одним из итогов проверки стал штраф, который ответственному лицу придётся уплатить — 3 тыс. рублей. А животных обследовали, выяснили. что все они здоровы, и, наконец, провакцинировали.

Отметим, в контактных зоопарках периодически возникают различные ЧП, связанные с нападением животных на людей. Среди животных, напавших на человека, оказались белки, енотовидные собаки и т.д. При этом часто пострадавшими оказываются дети — основные посетители таких зоопарков.