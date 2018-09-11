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Участниками массового ДТП на юге Москвы стали три автомобиля «Яндекс.Такси»

Происшествия

Один из автомобилей полностью разбит, еще два получили повреждения

Участниками массового ДТП на юге Москвы стали три автомобиля «Яндекс.Такси»
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ДТП

Москва, 11 сентября 2018, 12:02 — REGNUM  Сразу три автомобиля «Яндекс.Такси» стали участниками массового дорожно-транспортного происшествия на Варшавском шоссе в Москве, сообщает 11 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, один из автомобилей полностью разбит, еще два получили повреждения. Кроме машин такси разбиты две легковушки, грузовик и междугородний пассажирский автобус.

Напомним, ДТП произошло во вторник, 11 сентября, около дома 100 на Варшавском шоссе. По последним данным, в результате инцидента один человек погиб, еще шестеро получили различные травмы.

Предполагается, что водитель грузовика уснул за рулем, в результате чего фура столкнулась с автомобилями, которые остановились на красный сигнал светофора.

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